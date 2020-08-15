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В катакомбах під Одесою загубилися глухонімі хлопці: надихнулися відео про дігерство

Холодна Балка, Субота 15 серпня 2020 21:33
В катакомбах під Одесою загубилися глухонімі хлопці: надихнулися відео про дігерство
В катакомбах під Одесою загубилися хлопці (фото: od.dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Хлопці вирушили в катакомби, подивившись відео в соцмережах про дослідженнях підземних сховищ

Під Одесою в катакомбах заблукали четверо глухонімих молодих людей, які надихнулися відео в мережі про дігерство та подорожі по штольнях і вирішили повторити такий квест. Хлопці вирушили без підготовки й не взяли з собою навіть води, і ситуація мало не закінчилася трагедією.

У підсумку любителі гострих вражень пробули в підземних галереях півтори доби. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповів спелеолог Грек Ігор, в катакомбах біля села Холодна Балка в Біляївському районі більше ніж 120 км. Температура усередині близько +13 градусів, є значна вологість, і людина через деякий час починає замерзати. Деякі частини тут загрожують обваленням, і без світла люди нікуди не можуть рухатися в катакомбах, відповідно існує небезпека загинути.

Незабаром хлопці зрозуміли, що заблукали в підземних коридорах. Дивом їм вдалося зловити в одному місці мобільний сигнал, після чого вони відправили СМСку рідним - і їм на допомогу вирушили рятувальники та поліцейські, а також покликали групу волонтерів спелеологів.

У темряві четверо друзів не бачили й не чули один одного, оскільки мають порушення слуху та мовлення. І навіть мовою жестів без світла спілкуватися було складно. До того ж сів акумулятор на телефонах, згасли ліхтарі.

Як розповіла речник ГУ ДСНС Одеської області Ольга Сафронова, в такій ситуації було дуже складно знайти чоловіків. Їх родичі дуже хвилювалися і переживали. Громадянам навіть знадобилася допомога психолога.

Через деякий час друзі вирішили розділитися: двоє залишилися на місці, а інші продовжили блукати. Через кілька годин їм пощастило знайти вихід. Хлопці показали рятувальникам напрямок, де залишили своїх товаришів.

Коли молодих людей знайшли, ті вже ледве трималися.

"Вони вже розкидали колом папір, щоб відзначати місця, де вже були - наче хлібні крихти. Але робили це хаотично", - каже представник ГО "Пошук" Олег Піщурніков.

Як розповіли в прес-службі ДСНС Одеської області, молодих людей 1994 і 1999 років народження вивели з катакомб вночі 13 серпня. Хлопцям медична допомога не знадобилася, стан здоров'я був задовільний.

В катакомбах під Одесою загубилися глухонімі хлопці: надихнулися відео про дігерствоВ катакомбах під Одесою загубилися глухонімі хлопці: надихнулися відео про дігерствоВ катакомбах під Одесою загубилися глухонімі хлопці: надихнулися відео про дігерство

Під Одесою в катакомбах врятували хлопців з проблемами слуху та мовлення (фото: od.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що недавно у Карпатах врятували двох туристів, які заблукали на Говерлі.

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