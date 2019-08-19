Я тебе зараз зламаю, сиди на ду*і рівно: бійка таксиста з пасажиром в Києві "порвала" мережу

Фото: колаж РБК-Україна

Конфлікт таксиста з клієнтом відбувався під час рух авто

У Києві таксист і пасажир влаштували бійку прямо під час руху авто. Інцидент був знятий на відео - клієнт на камеру телефону фіксував події. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Молодий чоловік, який скористався таксі, зіткнувся з грубою поведінкою водія, який до того ж порушував правила дорожнього руху.

На 3-хвилинному записі пасажир скаржиться на стиль водіння таксиста, питає - звідки він. Водій, який нагадує іноземця і має специфічний акцент - починає сперечатися з клієнтом, що незабаром переростає на бійку. При цьому рух авто не припиняє - все відбувається прямо на ходу.

"Я тебе зараз зламаю, вирублю, друже, у мене є відео, зрозумів? Сиди мовчки на ду*і рівно", - говорить замовник.

Треба сказати, що хлопець й сам грубить таксисту і навіть погрожує фізичною розправою. Також він скаржиться, що запізнився на зустріч.

У Києві таксист і пасажир влаштували бійку під час їзди (Фото: скріншот)

Потім після зупинки між ними знову починається бійка. Молодий чоловік вилучив у водія ключі і хоче дочекатися приїзду "групи підтримки", щоб вони розібралися з таксистом - порушником ПДР.

"Той момент, коли чекаєш нормального сервісу, а отримуєш водія з серіалу. І все б наче смішно, але крім кумедної зовнішності, водій реально наражав на небезпеку оточуючих. Пасажирові довелося викликати "групу підтримки", тому що реально невідомо чим би це закінчилося. Таксиха 571, то як, норм водій?" - йдеться в описі до ролика.

Треба сказати, що користувачі мережі неоднозначно сприйняли ролик - дехто розкритикував таксиста за його поведінку за кермом, проте багато хто віздначив, що хлопець сам провокував таксиста і ступінь його провини також значний.

Навіщо провокувати водія під час руху? Відмовився б від поїздки і поскаржився б на службу. Видно ж, що водій не в собі. На**ін це шоу?

Автор клоун, не подобається - вийди з машини, відправ скаргу якщо вже так хочеться. А цирк влаштовувати, не годиться дорослій людині.

Автор відео неадекват ще більше 100500%;

До*бали водія і зробили з нього неадеквата, особисто я цього недоблогера викинув би ще раніше. Взяти не таксиста, а будь-яку людину на його робочому місці і таку "шляпу" з камерою, цікаво скільки б минуло часу до першого стусана?)

На відео немає доказів неадекватності водія. Пасажир його провокував. Відео різане і змонтовано. Я пасажиру не вірю.

Ара блін джигіт. Щось останнім часом їх чим далі, тим більше... А пацан молодець.

Гідні один одного. Далеко не поїхали один від одного...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, не днями під Києвом на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну ДТП. В результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні водія і ще одного пасажира забрали в лікарню.

Також ми писали про те, що в Києвом таксист відвіз жителя Сум, який не зміг заплатити за поїздку, до себе в гараж і посадив його на ланцюг.