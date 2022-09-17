Не змушуйте тіло пропотіти: як збити температуру, якщо поряд немає ліків

Дуже часто бувають ситуації, коли температура тіла підвищується, вам дуже погано, а ліків під рукою зовсім немає. Є способи, які допоможуть впоратися із жаром.

Про них розповіли українцям медики у Національній службі здоров'я.

Підвищена температура тіла – це захисна імунна відповідь організму на чужорідні агенти. Щоб не нашкодити здоров'ю варто знати, коли необхідно збивати температуру.

Яку температуру потрібно збивати

Пам'ятайте, що дітям потрібно збивати жар, якщо він досягає позначки 38 градусів (якщо немає інших рекомендацій лікарів);

Дорослим, якщо позначка термометра перевищує 38,5 градусів.

Як знизити температуру без медикаментів

Щоб збити температуру без медикаментів, потрібно зняти з себе теплий одяг та ковдру. Це допоможе зайвому теплу вийти із тіла. Не змушуйте тіло пропотіти – це міф. Також перевірте, чи теплі у вас руки та ноги. Якщо ні, то спочатку зігрійте їх.

У приміщенні має бути прохолодне та вологе повітря. За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам зручно.



Пийте багато чистої води без цукрів.

При першій нагоді проконсультуйтеся з лікарем щодо підвищеної температури.

Викликайте швидку допомогу, якщо відчули сильний біль, слабкість, розумієте, що можете знепритомніти.

Не забувайте, що збиваючи невисоку температуру, ви не даєте організму шансу поборотися.