Не заставляйте тело пропотеть: как сбить температуру, если рядом нет лекарств

Очень часто бывают ситуации, когда температура тела повышается, вам очень плохо, а лекарств под рукой совсем нет. Есть способы, которые помогут справиться с жаром.

О них рассказали украинцам медики в Национальной службе здоровья.

Повышенная температура тела - это защитный иммунный ответ организма на чужеродные агенты. Дабы не навредить своему здоровью стоит знать, когда необходимо сбивать температуру.

Какую температуру нужно сбивать

Помните, что детям, нужно сбивать жар, если он достигает отметки 38градусов(если нет других рекомендаций врачей);

Взрослым, если отметка термометра превышает 38,5 градусов.

Как снизить температуру без медикаментов

Чтобы сбить температуру без медикаментов, нужно снять с себя теплую одежду и одеяло. Это поможет излишнему теплу выйти из тела. Не заставляйте тело пропотеть – это миф. Также проверьте, теплые ли у вас руки и ноги. Если нет, то сначала согрейте их.

В помещении должен быть прохладный и влажный воздух. При необходимости проветривайте комнату, если вам удобно.



Пейте много чистой воды без сахаров.

При первой возможности проконсультируйтесь с врачом относительно повышенной температуры.

Вызывайте скорую помощь, если почувствовали сильную боль, слабость, понимаете, что можете потерять сознание.

Не забывайте, что сбивая невысокую температуру вы не даете организму шанса побороться.