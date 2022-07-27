Як "змусити" орхідею випустити бутони: допоможе копійчаний засіб

Орхідея є улюбленою квітною багатьох, тому є майже у кожній домівці. Однак, активне зростання та розвиток квітів багато в чому залежить від правильно підібраних підживлень.
Які натуральні засоби допоможуть підживити рослину та наситити її корисними мікроелементами - читайте нижче.
Зокрема, саме натуральні засоби подобається орхідеям, адже після підживлення квіти на очах оживають і пускаються в зріст.
Підживлення змусить орхідею випустити відразу до 4 квітконосів, продовжити подальше зростання та розвиток.
Недорогий розчин можна приготувати в домашніх умовах. Для цього не потрібно багато часу і сил. Після обробки орхідей активізується процес росту та цвітіння.
Що приготувати добриво, потрібно взяти часник та бурштинову кислоту. Препарат можна купити за копійки у будь-якій аптеці.
Далі потрібно взяти літрову банку та змішати 2 дрібно нашаткованих зубчиків часнику. Банка закрити кришкою та залишити в темному місці на 24 години.
Після цього додати 1 таблетки бурштинової кислоти у 250 мл води та змішати з часниковим розчином.
В результаті полив часниковою водою змусить орхідеї швидко та гарно цвісти.
Багато любителів орхідей скаржаться на те, що їх красуні "сидять" на місці, не радуючи своїм цвітінням вже кілька років. У такій ситуації потрібно просто спробувати переставити квітка на нове місце.
Якщо не допомагає, то існує кілька варіантів "шокової терапії", які настійно рекомендують досвідчені флористи. Зокрема, квітку з горщиком можна переставити в місце, де присутній перепад температур в 5С - 7С: вночі повинно бути прохолодно, вдень - тепло.
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