Уснула в клубе и блевала из Maserati. Эпатажная Монро рассказала о приключениях, о которых не жалеет

За что не стыдно блогерше

Монро вспомнила, как в 2007 или 2008 году выступала на презентации группы "НеАнгелы". Туда пригласили драг-квин, которые должны были встречать и развлекать гостей. И там было много коктейлей.

Блогерша и ее коллеги напились "отверткой", а потом она танцевала на сцене. И тогда случился курьез.

"Я была в таком рыжем парике. Такая шляпа была, пришита на парик. И мы тусили, тусили, тусили. Что-то на сцене танцевали и я присела, там была такая лестница. Выходит группа "НеАнгелы", - рассказала Монро.

Блоггерша Монро (фото: instagram.com/monritta)

"Начинается первая песня, вступление. И я начинаю мотать головой. И так, ху*к - и у меня улетает парик. Хорошо, что все смотрели на "НеАнгелов". Это было их первое появление на публике... Помню, сидела "в образе". У меня на голове такая дулька, и я так думаю "отползаем, отползаем". Ой, но это было весело", - добавила она.

Также блогерша отмечает, что не считает ошибку "факапом", если она не вредит другим. Впрочем, у нее были разные курьезы.

"А факап, боже, обрыгала Саксаганского (улицу)! Это было красиво, я ехала в Maserati. И не стыдно совсем. Хотя тогда мне казалось: все", - поделилась Монро.

"Или я заснула в клубе. Красивая, в норковом манто, на входе. Я взяла манто, домой ехала. Что-то я такая пьяная была нереально или устала, уже не помню, это был 2013 год", - также вспомнила она.

Монро рассказала о курьезах из прошлого (фото: instagram.com/monritta)

Тогда блогерша спала, а возле нее делали фото. Монро уже узнавали, а она лежала и у нее "текла слюна". После этого ей казалось, что это позор и "крах всего".