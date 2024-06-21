Экс-муж Лорак намекнул на женитьбу с новой возлюбленной (фото)

Турецкий бизнесмен и бывший муж предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу намекнул, что женился в третий раз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories новой избранницы предпринимателя, блогерши Анастасии, которую перепостил к себе на страницу предприниматель.

Мурат Налчаджиоглу намекнул на брак с новой любимой

Так, в своих соцсетях Анастасия показала золотое кольцо на руке своего избранника.

Однако на ее безымянном пальце виднеется кольцо, с которым Мурат сделал ей предложение весной этого года.

Мурат Налчаджиоглу намекнул на женитьбу (фото: instagram.com/muratnalca)

Впрочем, блогер уже называет бывшего Лорак своим "мужем" и делится моментами их времяпрепровождения на его родине.

К слову, ранее ходили слухи, что пара переживает кризис в отношениях, ведь длительное время они не появлялись вместе на публике и удалили совместные фотографии.

Похоже, все наладилось, и сейчас пара нежится в компании друг друга на отдыхе.

Мурат Налчаджиоглу и его возлюбленная на отдыхе (фото: instagram.com/muratnalca)

Отметим, что осенью 2023 года Мурат развелся со своей второй женой Лилией. Но уже в начале 2024 года он закрутил роман с украинской моделью Анастасией.

Влюбленные вместе встретили Новый год в Дубае. Тогда же и начала развиваться их лавстори.

Во время одного из путешествий турецкий бизнесмен сделал предложение своей избраннице.