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"Загорает" на льдине: полярники показали самого главного хищника Антарктиды

Понедельник 06 мая 2024 10:13
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"Загорает" на льдине: полярники показали самого главного хищника Антарктиды Полярники показали главного хищника Антарктиды (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

Полярники станции "Академик Вернадский" показали милого "загорающего" на льдине морского леопарда. Они считаются самыми главными хищниками Антарктиды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национальный антарктический научный центр.

Что известно

По "улыбающемуся" виду леопарда сразу и не скажешь, что это - один из самых главных хищников Антарктиды, который ест пингвинов и даже своих родственников тюленей.

Даже приближение полярников на лодке совсем его не волновало.

Охотится морской леопард только в воде, а на суше (в основном - на льдинах) уже отдыхает.

К тому же, этот вид тюленей любит одиночество: только на время спаривания ищет себе вторую половинку.

"Внимательные зрители могут заметить очертания "Академика Вернадского" за леопардом. В нынешнем сезоне несколько этих животных постоянно держались в акватории станции, охотясь на субантарктических пингвинов - их на нашем острове было рекордных 7 тысяч", - говорится в сообщении.

Добавим, что у этих хищных млекопитающих длинное гладкое тело с округлой головой, большой мордой, большим ртом и ластами вместо ног. От других тюленей морского леопарда легко отличить по темно-серой или черной голове и спине и белому или светло-серому брюшку.

Наиболее отличительной чертой этого животного являются черные пятна вокруг белых участков тела. Через этот узор этот вид тюленей напоминает наземного леопарда, что и поспособствовало появлению его видового названия.

Раньше полярники показывали "луна-парк", из которого трудно выйти.

Также мы писали о редких антарктических грибах, которые еще никто не видел.

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Академик Вернадский Станция Вернадского Полярники
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