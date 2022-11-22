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Заскочили с поличным: солиста Red Hot Chili Peppers заметили на свидании с украинкой (фото)

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Вторник 22 ноября 2022 11:49
Заскочили с поличным: солиста Red Hot Chili Peppers заметили на свидании с украинкой (фото) Энтони Кидис на свидании с Мариной Мазепой (фото: obozrevatel.com)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно американские папарацци заскочили солиста известной группы Red Hot Chili Peppers заметили на свидании с украинской актрисой Мариной Мазепой.

Известно, что девушка моложе избранника на 35 лет.

Об этом сообщается на сайте Daily Mail.

60-летний певец Red Hot Chili Peppers был с 25-летней Мариной Мазепой, известной своим участием в шоу "Америка имеет талант". Их заметили за обедом в ресторане.

Заскочили с поличным: солиста Red Hot Chili Peppers заметили на свидании с украинкой (фото)

Энтони Кидис и Марина Мазепа (фото: instagram.com/redhotchilipeppersfc_ig)

Интересно, что Энтони всегда обращал внимание на младших девушек. К примеру, у него были отношения с австралийской моделью, младшей на 32 года. Также у артиста есть 14-летний сын от бывшей жены.

Кто такая Марина Мазепа?

Марина Мазепа украинка родом из Конотопа, прославившаяся в Штатах своим выступлением на шоу "Америка имеет талант" в Лос-Анджелесе. Тогда она буквально увлекла внимание зрителей своей пластикой и ощущением движения.

После невиданного успеха ее заметил продюсер и утвердил на роль в его фильме "Нечестивый". Так Марина снялась в нескольких голливудских фильмах и неоднократно появлялась на американском телевидении.

Заскочили с поличным: солиста Red Hot Chili Peppers заметили на свидании с украинкой (фото)Заскочили с поличным: солиста Red Hot Chili Peppers заметили на свидании с украинкой (фото)

Звезда Голливуда Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Кстати, раньше мы показывали эмоциональное видео от Марины Мазепы о событиях в Украине.

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