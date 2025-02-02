Засыпайте за 2 минуты с помощью простого способа, который также снимает стресс

Как быстро заснуть

По его словам, существует проверенная военными техника, которая позволяет заснуть ровно через две минуты после закрытия глаз.

Джастин советует начать с успокоения всего тела и "постепенного отключения каждой части от головы до ног".

"Расслабьте глаза, щеки, челюсть и сосредоточьтесь на дыхании. Теперь опуститесь к шее и плечам. Убедитесь, что плечи не напряжены. Опустите их как можно ниже, а руки, включая кисти и пальцы, держите свободно", - добавил эксперт.

Для дополнительного эффекта представьте себе тепло, текущее от головы до кончиков пальцев. В конце сделайте глубокий вдох, медленно выдохните и расслабьте грудь, живот, бедра, колени, голени и стопы.

"Еще раз представьте, как это теплое ощущение спускается от сердца вплоть до пальцев ног. Пока вы это делаете, очень важно очистить свой разум от любых стрессов", - сказал тренер.

Чтобы помочь достичь состояния без стресса, Джастин предлагает предусмотреть два конкретных сценария. В первом сценарии представьте себя в спокойной среде. Во втором он предписывает представить, что вы лежите в гамаке.

В любой момент, когда вы начинаете думать о чем-то другом или начинаете отвлекаться, повторяйте эти слова в течение десяти секунд: "не думай".

Благодаря регулярной практике этой техники каждый вечер в течение шести недель, это позволит людям засыпать в течение двух минут каждую ночь.

Другие полезные привычки, которые улучшат сон

Чтобы способствовать быстрому засыпанию вечером, стоит придерживаться таких привычек: