Засыпаете меньше чем за 5 минут? Вот о каких проблемах со здоровьем это свидетельствует
Быстрое засыпание вечером может быть показателем серьезной депривации сна. Такое состояние может свидетельствовать о высоком риске возникновения серьезных проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что стоит знать
Взрослым в возрасте от 18 до 64 лет стоит спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Однако это не всегда возможно, поскольку каждый пятый человек признает, что не высыпается, что приводит к депривации.
Если вы засыпаете менее чем за 5 минут, это может свидетельствовать о чрезмерной сонливости, которая, вероятно, вызвана плохим или прерванным сном. Итак, если вы быстро засыпаете, это может быть больше связано с тем, что вы не высыпаетесь качественно.
Эксперты разработали временную шкалу, которая показывает, сколько времени нужно, чтобы заснуть, и что это говорит о вашем здоровье. Все, что меньше пяти минут, обозначается как серьезный риск, а "здоровый" стандарт составляет от пяти до 20 минут.
С другой стороны, если вам нужно более 20-30 минут, чтобы заснуть, это может означать, что у вас бессонница.
Бессонница может возникнуть по разным причинам, поэтому это может стать серьезной проблемой. Не все имеют одинаковые триггеры, которые приводят к этой проблеме. Среди распространенных проблем:
- Проблемы окружающей среды: ночной шум, свет экрана от телефонов, телевизоров и планшетов могут заставить вас долго засыпать
- Жизненные события: вы можете чувствовать себя рассеянным, напряженным или волноваться о том, что происходит в жизни, когда вы пытаетесь заснуть, что может повлиять на способность расслабиться
- Цикл мышления: тревожные мысли о том, что вы не высыпаетесь, могут вызывать страдания, мешая расслабиться и уснуть
- Выбор образа жизни: развитие плохих привычек, связанных со сном, например отсутствие регулярного режима, может вызвать проблемы
Хроническое недосыпание связано с несколькими серьезными проблемами физического и психического здоровья, включая болезни сердца, инсульты, ожирение, высокое кровяное давление, депрессию и болезнь Альцгеймера.
Можно приобрести в аптеке таблетки или жидкости, которые помогут лучше спать. Некоторые содержат натуральные ингредиенты, такие как валериана или лаванда.
Также важно помнить, что снотворные могут иметь серьезные побочные эффекты, и вы можете стать зависимыми от них.
Как улучшить засыпание
Проветривайте спальню перед сном
Если на улице очень холодно - откройте окно на несколько минут и запустите свежий воздух в комнату. Это поможет налаживанию качественного сна.
Избегайте сытного ужина
Ешьте не позже, чем за 3-4 часа до сна, однако и не ложитесь спать голодными. Перед сном лучше избегать сладкой, очень острой, жирной и жареной пищи. Все потому, что она трудно переваривается и дает организму ненужные во время сна калории.
Надевайте для сна специальную комфортную одежду
Пижама и ночная рубашка должны были быть изготовлены из натуральной ткани, быть удобными и не содержали лишних декоративных элементов. Пуговицы или слишком грубые швы будут создавать дискомфорт во время сна.
Не забывайте о физической активности
Превратите движение в свою полезную привычку. Если после рабочего дня в офисе у вас есть возможность пешком дойти домой - выберите именно этот вариант или выйдите из автобуса раньше на одну остановку и преодолейте остальное расстояние самостоятельно.
Чем больше физической активности, тем лучше наш организм расслабляется.
Также в интервью РБК-Украина фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказывал, если вы легли в кровать и 20 минут не можете уснуть, то стоит не мучить себя, а встать и начать читать книжку. Так вы быстрее захотите спать.
К тому же, если человек работает в ночную смену, то стоит набирать своих восемь часов сна в сутки. Необходимо также потреблять в сутки свое количество калорий и пищи.
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