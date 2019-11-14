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Приніс пістолет і почав погрожувати: у Миколаєві школяр підстрелив однокласника

STYLERЖиття    14.11.2019 - 14:46
Приніс пістолет і почав погрожувати: у Миколаєві школяр підстрелив однокласника
У Миколаєві школяр підстрелив однокласника (Колаж РБК-Україна)

Підліток приніс до школи зброю і почав погрожувати своїм одноліткам

У Миколаєві 13-річний підліток приніс у школу пневматичний пістолет і випадково підстрелив свого однокласника. Деталі події розповіла мама постраждалого хлопчика у коментарі для видання "Злочинності.НЕТ".

Інцидент стався у школі № 6 міста Миколаєва. За словами очевидців, все сталося на шкільній перерві в приміщенні тиру, де на той момент перебувало п'ятеро підлітків.

13-річний хлопчик дістав пневматичний пістолет і почав ним розмахувати. Як розповіли діти, він чи то жартома, чи то всерйоз почав погрожувати їм зброєю, а через деякий час стався постріл, і куля потрапила в одного з однокласників.

Куля потрапила підлітку в бік і на щастя, виявилася не проникаючою. У школі на інцидент ніяк не відреагували і про те, що сталося, стало відомо тільки ввечері, коли постраждала дитина розповіла про все своїм батькам, а ті звернулися в поліцію.

В школі на даний момент проводять внутрішнє розслідування і з'ясовують усі обставини події, призначена педрада. У поліції також відреагували на заяву батьків постраждалої дитини – учасників і свідків інциденту опитали і на даний момент вирішується питання про надання правової кваліфікації.

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