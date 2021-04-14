Чи захистить НАТО Україну від можливого нового нападу Росії?

Фахівець також висловився, чи може НАТО при можливій інтервенції РФ захистити Україну, яка не є членом організації.

На думку кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, окремі члени Альянсу, зокрема США, Велика Британія, Туреччина - здатні надати Україні більш вагому допомогу, ніж введення санкцій проти Росії або підтримка на рівні заяв.

"Так, США вже надіслало два військові кораблі в Чорне море. Хоча в разі збройного конфлікту вони не будуть брати участі у військових операціях, тим не менш, їх перебування вже є фактором стримування російської агресії", - зазначив експерт.

Крім того, Штати можуть надати або продати військове озброєння та амуніцію, а ще очікуються поставки безпілотників від Туреччини.

"Також Туреччина може обмежити перекидання додаткових російських кораблів у Чорне море", - звернув увагу Хмелевський.

При цьому експерт переконаний, що ані НАТО, ані окремі країни не братимуть участь у військовому конфлікті, і безпосереднє розміщення сил Альянсу чи його членів в Україні також малоймовірно.

Так, за його словами, урядам країн "буде важко пояснити своїм громадянам, чому їх солдати воюють в Україні".

Експерт звертає увагу, що українцям потрібно розраховувати саме на власні сили, щоб протистояти Росії у випадку можливого нового її нападу, й усі тяготи війни "ляжуть на наші плечі".

Що говорять у НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ході спільного брифінгу з главою міністерства закордонних справ Дмитром Кулебой в Брюсселі 13 квітня підтвердив, що Альянс продовжить надавати Україні політичну і практичну підтримку.

Він нагадав, що Україні надано спеціальний статус партнера з розширеними можливостями (такої ж мають Швеція, Фінляндія, Грузія, Йорданія й Австралія)

"Союзники НАТО також відповіли збільшенням готовності наших сил, ми також посилили нашу присутність у східній частині Альянсу, в Балтійському регіоні. Все це було зроблено як реакція на агресивні дії Росії щодо України. Це підтримка, яка демонструє не тільки слова, але і справи", - заявив Столтенберг.

Також він додав, що НАТО допомагає українським військовим у модернізації, навчанні та в спільних навчаннях.

Відео: глава МЗС України Дмитро Кулеба і генсек НАТО Йенс Столтенберг дали брифінг в Брюсселі