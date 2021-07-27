Як захистити дітей від коронавірусу "Дельта": Комаровський назвав найдієвіший спосіб

Вчені та медики прогнозують восени нову хвилю коронавірусу і найнебезпечнішим штамом зараз називають "Дельту". Єдиний спосіб уберегтися - це вакцинація від коронавірусу. Однак лікарі дітей поки рекомендують не прищеплювати.

Доктору Комаровському батьки поставили питання про те, як уберегти дітей від коронавірусу "Дельта", якщо ВООЗ рекомендує тільки одну вакцину для вікової групи від 12 до 17 років.

Як зазначає Євген Комаровський, специфічних засобів захисту для дітей від коронавірусу немає і потрібно вживати таких заходів безпеки, як і для дорослих.

"Діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. Загалом, якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити. А оскільки дітям до 5 років категорично не рекомендовані маски, то всі ці розмови, які ми постійно з вами ведемо — про інфікуючу дозу, протяг, навчання і спілкування на свіжому повітрі, мінімізацію контактів — для них особливо актуальні", - пояснив Комаровський.

Доктор додав, що дитині не варто спілкуватися з незнайомими людьми, а батькам не потрібно водити малюків туди, де є натовпи народу і ризик заразитися – на ринки, базари, супермаркети.

Крім того, лікар пояснив, що найбільшу небезпеку становить кількість дози інфекції, яку може отримати дитина.

"Що стосується дельта-варіанту і дітей, то ми знову повертаємося до основ — інфікуючої дозі. Тому що особливість дельта-варіанту якраз і полягає, по всій видимості, в тому, що він викликає хворобу при меншій інфікуючої дозі. Але перевіреної інформації про те, що вірус дельта викликає більш важкий перебіг хвороби у дітей немає. Однак пам'ятаймо, що тяжкість хвороби завжди пов'язана з інфікуючої дозою. Виходить, що теоретично дельта-коронавірус може викликати більш важкий перебіг хвороби просто тому, що для виникнення хвороби потрібна менша кількість вірусних частинок", - зазначив фахівець.

Комаровський нагадав про те, що на сьогодні немає наукових робіт, які б підтверджували, що коронавірус "Дельта" викликає у дітей більш важкий перебіг хвороби, ніж інші різновиди COVID-19.