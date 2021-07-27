Как защитить детей от коронавируса "Дельта": Комаровский назвал самый действенный способ

Ученые и медики прогнозируют осенью новую волну коронавируса и самым опасным штаммом сейчас называют "Дельту". Единственный способ уберечься – это вакцинация от коронавируса. Однако врачи детей пока рекомендуют не прививать.

Как уберечь детей от заражения коронавирусом штаммом "Дельта" рассказал врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Доктору Комаровскому родители задали вопрос о том, как уберечь детей от коронавируса "Дельта", если ВОЗ рекомендует только одну вакцину для возрастной группы от 12 до 17 лет.

Как отмечает Евгений Комаровский, специфических средств защиты для детей от коронавируса нет и нужно принимать такие меры безопасности, как и для взрослых.

"Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. В общем, если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить. А поскольку детям до 5 лет категорически не рекомендованы маски, то все эти разговоры, которые мы постоянно с вами ведем — об инфицирующей дозе, сквозняке, учебе и общении на свежем воздухе, минимизации контактов — для них особенно актуальны", - объяснил Комаровский.

Доктор добавил, что ребенку не стоит общаться с незнакомыми людьми, а родителям не нужно водить малышей туда, где есть толпы народа и риск заразиться – на рынки, базары, супермаркеты.

Кроме того, врач объяснил, что самую большую опасность представляет количество дозы инфекции, которую может получить ребенок.

"Что касается дельта-варианта и детей, то мы опять возвращаемся к основам — инфицирующей дозе. Потому что особенность дельта-варианта как раз и состоит, по всей видимости, в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Но достоверной информации о том, что вирус дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей нет. Однако давайте помнить, что тяжесть болезни всегда связана с инфицирующей дозой. Получается, что теоретически дельта-коронавирус может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц", - отметил специалист.

Комаровский напомнил о том, что на сегодня нет научных работ, которые бы подтверждали, что коронавирус "Дельта" вызывает у детей более тяжелое течение болезни, чем другие разновидности COVID-19.