Комаровський розкрив всю правду про штам "Дельта": суперзаразний з новими симптомами

Доктор Комаровський розповів українцям все, що потрібно знати про новий штам коронавірусу "Дельта".

Найголовніше, що потрібно знати - це те, що "Дельта" дуже заразний. За даними різних джерел, він у 20 разів активніший, ніж штам з Уханя.

"Для "Дельти" вистачить 100 частинок вірусу", - сказав Комаровський.

Симптоми штаму "Дельта"

Дуже часто виникає головний біль

Виражений біль в горлі.

Виражений нежить

Болі в животі й діарея

Тяжкість нового штаму

По тяжкості перебігу вірусу дані різні, зазначив Комаровський.

"На сьогодні основні вакцини захищають від "Дельта" варіанту від попадання в реанімацію. Тобто важка форма малоймовірна", - розповів заслужений український педіатр.

Комаровський зазначив, що протистояти новому штаму можна за допомогою вакцинації, масок і вентиляції приміщень, а також спілкуванню на свіжому повітрі.

"Прошу вас, щепіться і відмовтеся від поїздок туди, де є новий штам", - резюмував лікар.