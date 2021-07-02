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Комаровський розкрив всю правду про штам "Дельта": суперзаразний з новими симптомами

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П'ятниця 02 липня 2021 16:23
Комаровський розкрив всю правду про штам "Дельта": суперзаразний з новими симптомами Фото: Доктор Комаровський розповів про штам Дельта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів українцям все, що потрібно знати про новий штам коронавірусу "Дельта".

Всю інформацію медик озвучив на своєму YouTube-каналі.

Найголовніше, що потрібно знати - це те, що "Дельта" дуже заразний. За даними різних джерел, він у 20 разів активніший, ніж штам з Уханя.

"Для "Дельти" вистачить 100 частинок вірусу", - сказав Комаровський.

Симптоми штаму "Дельта"

  • Дуже часто виникає головний біль
  • Виражений біль в горлі.
  • Виражений нежить
  • Болі в животі й діарея

Тяжкість нового штаму

По тяжкості перебігу вірусу дані різні, зазначив Комаровський.

"На сьогодні основні вакцини захищають від "Дельта" варіанту від попадання в реанімацію. Тобто важка форма малоймовірна", - розповів заслужений український педіатр.

Комаровський зазначив, що протистояти новому штаму можна за допомогою вакцинації, масок і вентиляції приміщень, а також спілкуванню на свіжому повітрі.

"Прошу вас, щепіться і відмовтеся від поїздок туди, де є новий штам", - резюмував лікар.

Як ми раніше повідомляли, доктор Комаровський назвав зайву вагу у людини додатковим фактором для важкого перебігу коронавірусу.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський дав зрозуміле пояснення про те, що таке цитокіновий шторм і чому він вбиває організм.

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