Захистив дівчину: побитий танцюрист Дорофєєвої розкрив нові деталі нападу

За словами Жені, в перший день серпня у нього гостювали друзі іноземці, і він вирішив показати їм один з модних столичних клубів. Рано вранці компанія вийшла із закладу, трохи погуляла на Олімпійській, і вже йшла до таксі, коли раптово чоловік на вулиці став приставати до них, штовхався і проявляв агресію.

Танцівник згадав, як його подруга, яка ставала жертвою нападів раніше, рекомендувала обов'язково знімати насильство, щоб мати потім докази. У підсумку така зйомка сильно розлютила нападника.

"Пам'ятаю, як він цілеспрямовано йшов вдарити не мене, а її. Я просто собі б не пробачив, якби чоловік підняв руку на мою подругу. Я не вмію битися, я не встряю у конфлікти. Єдине, що я зміг зробити, це просто встати між ними. Правда, радий, що це був я", - каже Женя.

Також він зізнався, що зовсім не пам'ятає момент падіння, а в пам'яті залишилася тільки картинка на секунду, як він лежить.

У "швидкій" друг Жені набрав по відеозв'язку в соцмережі чоловіка Дорофєєвої артиста Володимира Дантеса.

"Надя з Вовою були одними з перших, хто приїхав до лікарні. Слідом вже, коли знайшли номер батьків, приїхали батьки", - каже танцівник.

Гончаренко був у комі 15 днів. Те, що хлопець отямився і рухається повноцінно, стало дивом.

"Був пошкоджений нерв правого ока. Пару днів тому ми робили операцію, і око повністю повернулося в орбіту, що, звичайно, не може не радувати... По суті, мозок обтягнутий шкірою. Кістку у лікарів, на жаль, не вийшло відновити. Закриватимуть мені титановою пластиною. Як тільки вона буде готова, мене відразу повезуть в операційну", - описав ситуацію Женя.

Скільки коштують такі операції він не знає. Танцюрист зізнається, що батьки тримають таку інформацію від нього в секреті. Гончаренко уточнив, що бачив тільки кілька рахунків - у них п'ятизначні суми. Якби не розголос і підтримка небайдужих, які допомогли зібрати гроші, сім'я сама лікування б не потягнула.

"І коли була зібрана потрібна сума на весь період, зупинили це все. Але це колосально великі витрати. Навіть на прикладі - один укол антибіотика коштує 8 або 9 тисяч", - сказав Женя.

Завдяки резонансу вдалося протягом декількох годин знайти нападника, яким виявився 28-річний військовий Управління державної охорони - після інциденту він був звільнений з УДО.

Гончаренко каже, що не відчуває негативу до кривдника.

"Просто я така людина. Я не можу тримати на когось образу. Я, правда, абсолютно не тримаю образи на цю людину. У мене багато інших турбот", - зазначив танцівник.

Євген Гончаренко (фото: instagram.com/zhenja_goncharenko)

Також він відповів деяким хейтерам в мережі про те, що причиною нападу могла стати його нібито гомосексуальність або те, що він підтримує ЛГБТ спільноту.

"Я позиціоную себе як чоловік, абсолютно гетеросексуальної орієнтації. Я говорив про те, що я не гей, що я дійсно вважаю, що у кохання немає статі, національності, віку", - пояснив танцюрист.