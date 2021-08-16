Побитий танцюрист Наді Дорофєєвої вийшов з коми: Женя прокинувся!

Танцюрист співачки Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили біля нічного клубу в Києві, вийшов з коми. У такому стані він перебував останні два тижні. Зараз Євгену Гончаренку належить операція і реабілітація.

Про це повідомила на Facebook його мама Ірина Гончаренко.

"Прокинувся Женя. Рухаємося далі", - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, що танцюрист балету Євген пробув у комі більше двох тижнів. У нього були важкі травми голови. Раніше лікарі зробили Гончаренку трепанацію черепа. У його палату нікого не пускали через серйозну травму голови.

Зазначимо, що його лікування обходилося від трьох до п'яти тисяч гривень на добу. Гроші допомагав збирати благодійний фонд.

Нагадаємо, Євгена побили, коли він з друзями виходив з клубу "Ліфт". Після інциденту у хлопця від сильного удару головою стався крововилив у мозок. Лікарям довелося зробити трепанацію черепа. Крім того, його ввели в медикаментозну кому.

Пізніше, виявилося, що хлопця побив діючий військовий Управління державної охорони. Після інциденту його звільнили.