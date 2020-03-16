Антисептик для рук від коронавіруса в домашніх умовах: новий рецепт

Як зробити вдома антисептик (Колаж РБК-Україна)

Колишній керівник Головної санітарно-епідеміологічної служби України розповів, як вдома зробити антисептик

Коронавірус в Україні зареєстрований у п'яти осіб. В якості профілактики коронавіруса Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує якомога частіше використовувати антисептик і мити руки з милом. Але бувають випадки, коли готового антисептика в аптеці вже не купити, але можна зробити його самому. Про такий спосіб в домашніх умовах розповів екс-керівник Головної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.

За словами Святослава, звичайне господарське мило використовували військові епідеміологи, коли потрібно було запобігти зараженню вірусними респіраторними інфекціями. Він називає цей метод є простим і дуже ефективним.

Експерт також зазначив, що не варто скуповувати в аптеці всілякі антисептики, вони можуть замість користі принести шкоду.

"Спиртові антисептики і засоби, які містять інші речовини, шкідливі для шкіри — вони можуть дратувати її і викликати алергію, якщо часто їх використовувати. Якщо використовувати господарське мило — ніякої шкоди не буде, а ефективність буде вищою", — розповів екс-керівник СЕС.

"Суть методу проста - вам потрібно вимити руки з господарським милом під проточною водою. Руками в милі ми очищаємо з допомогою палички ми протираємо слизову носа", - розповів Святослав.

Як зробити антисептик будинку (YouTube)

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