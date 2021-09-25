Зарплати українських лікарів зростуть: від чого будуть залежати виплати

Так, в країні за останні роки змінилася система. Зокрема, зарплату лікарів контролюють самі лікарні.

"Вони контрактуються Національною службою здоров'я України, вона їм платить за послуги, які вони надають нам з вами, і, виходячи з цього, визначають зарплати лікарів", - каже фахівець.

Окрім того, це приблизний розрахунок Міністерства фінансів, який опирається на те скільки є лікарів і який бюджет заклали в Національну службу.

При цьому він вказав, що хоч основна частина медицини фінансується через НСЗУ, але є й спеціалізовані медустанови, у яких інша система фінансування, тому складно сказати, чи буде там реально 20 тисяч гривень зарплати.

"Це первинний ланцюжок, вторинний, звичайні наші лікарні. Але є багато спеціалізованих лікарень, наприклад, що належать Академії наук, там трохи інше фінансування, механізми, це не НСЗУ. Основна маса лікарень - це бюджет НСЗУ, плата за послуги лікарням. Добре, що під час ковіду підвищують лікарям зарплати. Подивимося, як воно буде, чи буде там реально 20 тисяч", - додав Павло Кухта.

Який бюджет закладено

Як розповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в державний бюджет на 2022 рік закладено 193 млрд гривень на медичну галузь. А це на 31 млрд більше ніж минулого року.

За його словами, це дозволить встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 гривень. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22 500 гривень.