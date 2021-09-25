Зарплати українських лікарів зростуть: від чого будуть залежати виплати

В Україні розмір заробітної плати лікарів визначають самі лікарні. В проєкті державного бюджету на 2022 рік вказано лише приблизний розрахунок.
Про це економіст Павло Кухта в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".
Так, в країні за останні роки змінилася система. Зокрема, зарплату лікарів контролюють самі лікарні.
"Вони контрактуються Національною службою здоров'я України, вона їм платить за послуги, які вони надають нам з вами, і, виходячи з цього, визначають зарплати лікарів", - каже фахівець.
Окрім того, це приблизний розрахунок Міністерства фінансів, який опирається на те скільки є лікарів і який бюджет заклали в Національну службу.
При цьому він вказав, що хоч основна частина медицини фінансується через НСЗУ, але є й спеціалізовані медустанови, у яких інша система фінансування, тому складно сказати, чи буде там реально 20 тисяч гривень зарплати.
"Це первинний ланцюжок, вторинний, звичайні наші лікарні. Але є багато спеціалізованих лікарень, наприклад, що належать Академії наук, там трохи інше фінансування, механізми, це не НСЗУ. Основна маса лікарень - це бюджет НСЗУ, плата за послуги лікарням. Добре, що під час ковіду підвищують лікарям зарплати. Подивимося, як воно буде, чи буде там реально 20 тисяч", - додав Павло Кухта.
Як розповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в державний бюджет на 2022 рік закладено 193 млрд гривень на медичну галузь. А це на 31 млрд більше ніж минулого року.
За його словами, це дозволить встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 гривень. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22 500 гривень.
Нагадаємо, раніше прем'єр назвав основні показники бюджету-2022.
Також ми писали, що вчителям під час карантину не будуть врізати зарплату.