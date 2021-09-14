ВВП, зарплати, курс долара: Шмигаль озвучив основні показники бюджету-2022

Кабінет міністрів України на засіданні 15 вересня затвердить проект закону про державний бюджет на 2022 рік. У той же день документу буде переданий до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

Як зазначив Шмигаль, показники проекту відповідають цифрам, які були затверджені у бюджетній декларацій на 2022-2024 роки.

Згідно, з проектом, доходи держбюджету у 2022 році повинні становити 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше в порівнянні з цим роком. Видатки становитимуть 1465 млрд гривень. Дефіцит держбюджету у 2022 році становить 188 млрд гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП, "як і було домовлено з МВФ", повідомив прем'єр.

"Ми залишаємо 5,5% (від ВВП, - ред.) на сектор безпеки і оборони в цілому", - додав він.

Шмигаль нагадав, що середньомісячна зарплата у 2022 році складе 15 258 гривень. "Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата досягати понад 17,5 тисяч гривень", - сказав він.

Прем'єр-міністр повідомив, що у проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар. "Курс залишається в межах 28,6-28,7", - сказав він.

За його словами, рівень безробіття за методологією МОТ повинен впасти до 8,8%.