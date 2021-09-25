ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати, - Шкарлет

Новость на русском →
Субота 25 вересня 2021 03:07
Вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати, - Шкарлет Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати. Це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства освіти і науки України.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні", - зазначив Шкарлет.

Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Сергій Шкарлет
NEWS
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією