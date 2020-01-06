Зарплати бюджетників істотно підвищилися: кому пощастило

Зарплати бюджетників в Україні у 2020 році зміняться: з 1 січня року, що наступив, багато хто з тих, хто працює у бюджетній сфері, почали заробляти більше. Зв'язується підвищення заробітних плат зі збільшенням мінімальної заробітної плати. У Кабміні обіцяють, що в 2020 році середня зарплата українців може зрости на 10%.

Головною причиною зростання заробітної плати для працівників державних організацій є збільшення мінімальної заробітної плати. У 2017-му сума збільшилася вдвічі з 1600 до 3200 грн, в 2018-му до 3723 грн, в 2019-му ще на 450 грн до 4173, в 2020-му – до 4723 грн. При цьому Кабмін прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років.

Що зміниться?

Вчителям і медикам доплачують різні надбавки та премії. За інформацією Міністерства освіти і науки, для вчителів стала обов'язковою надбавка 10% від окладу за престижність" професії. Також додатково платять 20% за перевірку зошитів, 10% за класне керівництво, 10% за завідування кабінетом, враховують додатково проведені уроки і т. д. За стаж роботи також передбачена надбавка: понад три роки – це 10% окладу, понад 10 років – 20%, понад 20 років – 30%. Наприклад, для вчителя без категорії, який пропрацював у школі три роки і має оклад 3447 грн, зарплата з урахуванням всіх перерахованих надбавок складе 5170 грн. А для педагога вищої категорії, який відпрацював 20 років і має оклад 4456 грн – 6684 грн. Ще до 50% окладу (не зарплати!) або від 1723 до 2228 грн вчитель може заробити, взявши 1,5 ставки, тобто вести в 1,5 рази більше уроків. Разом заробіток буде 7-10 тис. грн.

Подібна система надбавок є і у медсестер, лікарів, в результаті їх зарплати також виходять в 1,5-2 рази більше окладу або до 7-9 тис. грн. Але все одно це нижче, ніж середня реальна зарплата в Україні.

Зарплати бюджетників в 2020 році (фото: Сьогодні)

До речі, новий Кабмін відтермінував на рік, до 1 січня 2021 року, вступ в силу постанови №822 від 10 липня 2019 року, прийнятого попереднім Кабміном, згідно з яким оклади вчителів з 2020 року не могли бути менше 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних або 5255 грн, плюс перераховані вище надбавки до нього (зараз мінімальний оклад – 1,73 прожиткових мінімумів). А в 2023 році мінімальний оклад вчителя повинен був дорости до 4 прожиткових мінімумів, оціночно, з урахуванням щорічного зростання соцстандартів, це близько 10 тис. грн.

Нагадаємо, що раніше мінімальна зарплата в Україні знову перевищила показники Білорусі і Росії.