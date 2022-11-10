Как изменился рынок труда на фоне отключений света: анализ и прогноз экспертов

Рынок труда реагирует на реалии по-разному, и изменения зависят от типа и сферы работы.

Украинский бизнес адаптируется к ситуации, сложившейся после массированных российских обстрелов городов и ударов по критической инфраструктуре и энергообъектам, что вызвало веерные и аварийные отключения света.

Что сейчас происходит на рынке труда, Styler рассказали аналитики сервиса OLX Работа.

В зависимости от типа трудоустройства работодатели по-разному отреагировали на октябрьские обстрелы.

По данным экспертов, количество вакансий на полную занятость существенно не изменилось. Так, в 4 из 5 сферах, куда больше всего искали работников, количество предложений в течение октября снизилось в среднем на 5%.

Отмечается, что уменьшение активности работодателей произошло в первой волне обстрелов в октябре, однако в дальнейшем рынок устоял и продолжал наполняться предложениями работы.

Количество размещенных вакансий на ресурсе на полную занятость

Данные OLX

Средние зарплаты наиболее востребованных профессии в течение октября - не изменились.

Данные OLX

В целом аналитики не прогнозируют резкое падение в Украине вакансий "на месте" из-за российских обстрелов, поскольку отечественный бизнес "приспосабливается к новым реалиям и находит альтернативные варианты работы".

При этом обращается внимание, что важность обеспечения продовольствием, производством и поставкой сырья и восстановление разрушенной инфраструктуры будут делать рабочие профессии в Украине более актуальными.

Если же рассматривать типичную реакцию рынка труда на сезон, то в течение ноября ожидается закономерное уменьшение количества предложений работы во всех сферах, которое достигнет своего минимума в декабре, говорят эксперты.

Снизился ли спрос на дистанционную работу

Да, сейчас фиксируется уменьшение спроса на отдаленное трудоустройство почти на четверть.

Так, отключения света существенно влияют на рабочие процессы, и из-за отсутствия электроэнергии многие украинцы, которые трудятся отдаленно, не могут ее полноценно выполнять.

В таком случае по закону Украины нести убытки должен работодатель или обеспечить работника соответствующим оборудованием для бесперебойной работы. Так что, отмечают аналитики, снижение спроса на работников на дистанционке стало "вполне логичной реакцией рынка".

По данным OLX Работа, ощутимо уменьшилось предложение работы для админперсонала и IT.

Количество размещенных вакансий на удаленную работу

Данные OLX

Украинцы активнее ищут работу

Результаты соцопроса группы "Рейтинг" указывают на замедление динамики, которая наблюдалась последние три месяца, показателей возврата украинцев на рабочие места. Среди тех, кто был трудоустроен до полномасштабной войны, осенью только 59% работали. Из них:

34% полноценно;

19% удаленно или частично;

6% нашли новую работу.

Несмотря на столь неутешительные данные, украинцы не теряют желания трудоустроиться. Подтверждают это поисковые запросы на OLX, которые, несмотря на обстрелы на первой неделе ноября, выросли:

Данные OLX