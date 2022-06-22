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Без зарплат і стажу через війну: юристи розповіли про компенсації при призупиненні трудових відносин

Фото: трудова книжка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні після повномасштабного вторгнення РФ чимало громадян зіткнулися з "заморожуванням" своєї роботи - підприємства зупиняють через бойові дії, керівництво співробітників не звільняє, проте призупиняє трудові відносини на невизначений термін.

Люди в результаті не отримують гроші, їм не нараховується страховий стаж, та й стати на облік в центрах зайнятості теж не можна - адже формально вони вже працевлаштовані.

Юристи висловилися про ситуацію і пояснили, чи передбачається компенсація по зарплатах і виплаті єдиного соціального внеску, передає "Пенсійний кур'єр".

Як виглядає проблема в юридичній площині

Як зазначають фахівці Центру безоплатної правової допомоги, призупинення дії трудового договору розглядається як тимчасове припинення укладеного трудового договору: з боку роботодавця - забезпечувати працівника роботою, а з боку працівника - виконувати роботи.

"Якщо говорити просто, то призупинення трудового договору - ситуація, коли немає звільнення, але немає й зарплати", - пояснюють експерти, і додають, що призупинення дії трудового договору вигідніше роботодавцю, адже немає обов'язку нараховувати зарплату.

Чи пропаде зарплата, і хто повинен компенсувати

При цьому юристи зауважують, що насправді шанс отримати гроші все-таки є, проте досить цікавим чином.

Річ у тому, що згідно з ч. 3 ст. 13 Закону № 2136, відшкодування "у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України". Тут мова йде не тільки про зарплату, а й про гарантійні та компенсаційні виплати працівникам, до яких можна віднести і єдиний соцвнесок.

"Серед інших недоліків для працівника, окрім відсутності будь-яких виплат, - відсутність страхового стажу за такі місяці, так як відсутній ЄСВ", - розповіли в Центрі безоплатної правової допомоги.

Таким чином потенційно в майбутньому громадяни, які через війну втратили роботу і не мали ані зарплати, ані відрахувань до соціальних фондів, зможуть отримати фінансову компенсацію від країни-агресора, тобто РФ.

Однак зараз механізм такого відшкодування не існує. Залишається відкритим і питання, коли він з'явиться, і чи буде взагалі.

З огляду на масовість такої ситуації з призупиненням трудових відносин дана проблема потребує врегулювання.

"Експертне українське середовище певне: в законодавство потрібно внести зміни, які дозволять компенсувати українцям відсутність роботи під час війни, а час вимушеного фактичного безробіття - зарахувати в стаж", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді України пояснили, чи втрачають ФОПи страховий стаж у разі несплати ЄСВ під час війни.

Додамо також, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, безробітні залучатимуться до громадських робіт, і отримуватимуть за це мінімальну зарплату.

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