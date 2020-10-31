Заробітчани по поверненні в Україну повинні заплатити податки: скільки доведеться віддати

Податки в Україні для заробітчан за кордоном (колаж: РБК-Україна)

Заробітчани зобов'язані платити податки з доходу за кордоном

В Україні діє закон, який зобов'язує всіх, хто отримує доходи за кордоном, платити певний податок. Тим, хто повернувся з-за кордону, потрібно пройти процедуру декларації, а також сплатити частину своєї зарплати українській державі. Скільки потрібно віддати та чому – розповів генеральний директор Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун, передає OBOZREVATEL.

Як повідомляється, в оподаткуванні заробітчан є свої особливості. У разі, якщо українець працює в країні, з якою підписана спеціальна угода, то по приїзду в Україну потрібно заповнити декларацію і компенсувати тільки податкову ставку. Приміром, у Болгарії українцю доведеться заплатити 10% з прибутку. По поверненні в Україну, працівникові доведеться доплатити податок у розмірі 9,5% (в Україні прибутковий податок з військовим збором становить 19,5%).

У випадку з країнами, з якими цю угоду підписано не було, повний податок потрібно платити і в тій країні, де заробили кошти, і в Україні 19,5%. Цей же відсоток від зарплати доведеться заплатити й тим, хто заробляє за кордоном нелегально.

"Часто наші заробітчани отримують неофіційний дохід. Частина працює неофіційно. Багато обирають українців через те, що вони погоджуються на неофіційну роботу. В цьому є економічна складова. Місцевий буде вимагати захисту, гарантії, офіційний дохід, який може показати в банку. А українському працівнику важливо заробити гроші та відправити додому. Якщо він спробує задекларувати їх в Україні, договір про усунення подвійного оподаткування діяти не буде", – розповідає Почкун.

Працівники, приїжджаючи в Україну, повинні самостійно заповнити декларації, але не роблять цього. За словами голови податкової Олексія Любченка, українці переказали в країну 12 млрд доларів, а задекларували лише 11 млрд грн.

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