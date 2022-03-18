Як зареєструвати шлюб в Україні під час війни: проста інструкція

Подати заяву на реєстрацію шлюбу можна так само як це було раніше – в найближче відділення РАГС. І шлюб можна зареєструвати в той же день.

Якщо один з партнерів військовослужбовець, поліцейський або працює в охороні здоров'я, то можна зареєструвати шлюб без особистої присутності.

Для цього потрібно заповнити заяву про себе і партнера: ПІБ, дата народження, громадянство, відповісти на питання про зміну прізвища.

Той, хто не може особисто бути присутнім на реєстрації шлюбу, має право подати заяву своєму безпосередньому командиру.

Той підтверджує дійсність запису на заяві та забезпечує його передачу в РАГС. Цей документ і є підтвердженням згоди на шлюб. Також не заборонено використовувати відеозв'язок.

А далі є кілька варіантів:

Шлюб реєструють в РАГС

Акт про шлюб складає командир військового формування, де знаходиться один з молодят

Акт складає керівник установи, де знаходяться або працюють молодята.

Постанова про спрощення реєстрації шлюбів набула чинності з 7 березня 2022 року. Таким чином можуть розписатися рятувальники, поліцейські, військові, медики та інші категорії, які вказані в постанові.

Також за законами воєнного часу, факт реєстрації шлюбу може засвідчити безпосередній командир або начальник, а сама урочиста церемонія може проходити в будь-якому місці - навіть на блокпості.