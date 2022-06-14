Як заробляти до 1 000 доларів без вищої освіти: список актуальних вакансій

Заробляти до 1 000 доларів на місяць в Україні можна і без вищої освіти. Наприклад, роботодавці щодня пропонують вакансії для представників робітничих професій. Більше того, попит на певні категорії працівників спонукав й до підвищення заробітної плати.
Кому зараз платять чималі гроші за роботу, для якої не завжди потрібна вища освіта, - читайте у нашому матеріалі далі.
Як розповіли нам експерти сервісу OLX Робота, попри війну ринок вакансій продовжує наповнюватись.
Серед представників робітничих професій найвищі заробітні плати сьогодні на платформі пропонують представникам категорій "Логістика/склад/доставка" та "Будівництво/облицювальні роботи".
При цьому, за три місяці війни зарплати у деяких найбільш оплачуваних спеціалістів продовжували зростати, найбільше - в операторів call-центрів (з 15 000 грн на початку березня до 20 000 грн на початку червня) та у збирачів - (з 15 250 грн до 22 500 грн).
Вакансії з найвищою середньою заробітною платою на OLX Робота станом на червень:
Попри війну нові вакансії з'являються кожного дня. Якщо ви не отримали роботу сьогодні, ви отримаєте її завтра.
Тож бажаємо успіхів у пошуках!
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