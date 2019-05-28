ru
ua

Запущено найдовший у світі стрім: подробиці (відео)


Всесвітній фонд дикої природи почав незвичайну акцію

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) запустив проект, метою якого є заклик до світової спільноти та держав досягти угоди про заборону забруднювати світовий океан пластмасовими відходами. Організація розпочала найдовший стрім в світі, який триватиме 450 років.

Проект Longest Live Streaming Ever показує в мережі, як розкладається пластикова пляшка.

Статичне зображення демонструє звичайну пластикову пляшку на піску. Всесвітній фонд дикої природи запропонував користувачам мережі підписати петицію щодо "табу" на викид пластику у світовий океан, і понад півмільйона людей вже схвалили ініціативу.

Відео: facebook.com/Longest-Live-Streaming-Ever

Зазначимо, що нещодавно в Женеві близько 1400 представників 187 країн світу схвалили угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Документ затвердили увечері 10 травня за підсумками 12-денних консультацій в якості доповнення до прийнятої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

В даний час пластикове сміття досягло частки в 70% всіх морських відходів.

З метою захисту екології, в країнах Європейського союзу вирішили з 2021 року заборонити використання і виготовлення одноразового пластикового посуду.

Як повідомлялося раніше, екологи та активісти, організації по захисту навколишнього середовища приєдналися до популярному флешмобу #10YearChallenge і показали, як змінилася наша природа і екосистема за останні десять років. Кадри демонструють користувачам соцмереж досить тривожну тенденцію.

Нагадаємо, щорічно текстильна індустрія споживає 132 000 000 тонн вугілля та від 6 до 9 трильйонів літрів води, а 60 з більш ніж ста мільярдів предметів одягу, які випускаються щороку, люди викидають протягом 12 місяців після покупки. Це негативно впливає на навколишнє середовище значно більше, ніж багато хто уявляє.

Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією Трамп оскаржив рішення суду розкрити податкові декларації
Читати всі новини