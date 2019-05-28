Запущено найдовший у світі стрім: подробиці (відео)

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) запустив проект, метою якого є заклик до світової спільноти та держав досягти угоди про заборону забруднювати світовий океан пластмасовими відходами. Організація розпочала найдовший стрім в світі, який триватиме 450 років.

Проект Longest Live Streaming Ever показує в мережі, як розкладається пластикова пляшка.

Статичне зображення демонструє звичайну пластикову пляшку на піску. Всесвітній фонд дикої природи запропонував користувачам мережі підписати петицію щодо "табу" на викид пластику у світовий океан, і понад півмільйона людей вже схвалили ініціативу.

Відео: facebook.com/Longest-Live-Streaming-Ever

Зазначимо, що нещодавно в Женеві близько 1400 представників 187 країн світу схвалили угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Документ затвердили увечері 10 травня за підсумками 12-денних консультацій в якості доповнення до прийнятої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

В даний час пластикове сміття досягло частки в 70% всіх морських відходів.

З метою захисту екології, в країнах Європейського союзу вирішили з 2021 року заборонити використання і виготовлення одноразового пластикового посуду.

Як повідомлялося раніше, екологи та активісти, організації по захисту навколишнього середовища приєдналися до популярному флешмобу #10YearChallenge і показали, як змінилася наша природа і екосистема за останні десять років. Кадри демонструють користувачам соцмереж досить тривожну тенденцію.

Нагадаємо, щорічно текстильна індустрія споживає 132 000 000 тонн вугілля та від 6 до 9 трильйонів літрів води, а 60 з більш ніж ста мільярдів предметів одягу, які випускаються щороку, люди викидають протягом 12 місяців після покупки. Це негативно впливає на навколишнє середовище значно більше, ніж багато хто уявляє.