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У Женеві 187 країн підписали пакт з боротьби з пластиковим сміттям

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 05:35
У Женеві 187 країн підписали пакт з боротьби з пластиковим сміттям
Ілюстративне фото (nog.ch)

Угода передбачає можливість заборони експорту забруднених пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку

У Женеві близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Документ затвердили ввечері 10 травня за підсумками 12-денних консультацій як доповнення до ухваленої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

Міністр охорони довкілля Німеччини Свен Шульце вітала укладення глобального пакту з боротьби з пластиковим сміттям.

"Посилення правил експорту, передбачених у Базельській конвенції є великим прогресом і дієвим заходом проти зростання обсягів сміття в морях", - підкреслила Шульце.

Вона також зазначила, що ухвалений пакт передбачає можливість заборони експорту забруднених і проблематичних пластикових відходів з ЄС в Азію та Африку.

Угода забезпечує можливість для країн, заборонити ввезення на їхню територію сміття з інших країн.

Зазначимо, за даними експертів, щорічно у морях опиняється близько 8 мільйонів тонн пластикових відходів.

Нагадаємо, в Європейському союзі за рік значно скоротилися викиди вуглекислого газу як продукту згоряння викопного палива.

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