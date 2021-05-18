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У запорізькій школі школярки отруїлися невідомою речовиною: знову "Синій кит"?

Автор: Styler

У Запоріжжі двом школяркам стало погано через отруєння невідомою речовиною. Педагоги викликали швидку і дівчат доставили в лікарню.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Запорізького обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Що сталося

Як повідомили медики, в одній зі шкіл Хортицького району дві дівчинки 2010 року народження отруїлися невідомою речовиною прямо у навчальному закладі.

Їм стало погано, тому вчителі викликали медиків.

"На місці події працювали одна фельдшерська і одна лікарська бригади. Після надання медичної допомоги постраждалі госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Чим саме отруїлися школярки - поки невідомо. Також лікарі не повідомляють, в якому стані перебувають зараз 11-річні дівчатка.

"Синій кит"?

Тим часом користувачі мережі не виключають, що школярки могли стати жертвами так званого "Синього кита" - гри, в яку грають діти і підлітки і фінальною метою якої є вчинення самогубства або нанесення собі важких фізичних каліцтв.

Додамо, що внаслідок цієї "гри" зазнали травм або померли за останній час доволі багато юних українців.

Як повідомляли раніше, учень 8-го класу потрапив до реанімації у Дніпрі з сильним алкогольним отруєнням і порізами на руках.

А також ми розповідали про те, що під Одесою 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі. Дитину без свідомості виявили випадкові перехожі.

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