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Під Одесою 6-річна дитина отруїлася горілкою на цвинтарі: ледь встигли врятувати

Новость на русском → Одеса, Понеділок 10 травня 2021 15:27
Під Одесою 6-річна дитина отруїлася горілкою на цвинтарі: ледь встигли врятувати Під Одесою 6-річний хлопчик отруївся горілкою на цвинтарі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Одеській області 6-річний хлопчик отруївся горілкою під час прогулянки з друзями по кладовищу. Дитину без свідомості виявили перехожі та викликали швидку медичну допомогу.

Деталі інциденту повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Як розповіли в поліції, дитину виявили на землі без свідомості люди, які були на кладовищі в селі Дальницької територіальної громади 9 травня. Вони відразу викликали швидку медичну допомогу і подзвонили в поліцію.

"Правоохоронці встановили, що хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі й на одному з надгробків знайшов чарку з горілкою, яку випив", - йдеться в повідомленні поліції.

Очевидці додали, що 6-річна дитина розповіла дорослим, які її виявили, що випила набагато більше – п'ять чарок горілки.

Хлопчика госпіталізували в місцеву лікарню, зараз його життю вже нічого не загрожує, і лікарі найближчим часом випишуть його додому.

За невиконання зобов'язань по догляду за дитиною та її вихованню на 39-річну матір хлопчика було складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції області закликали батьків не втрачати пильність під час свят і не забувати про свої обов'язки стосовно дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові з вікна викинули дворічну дитину.

А також розповідали про те, що у Полтаві з шиї дитини дістали шматок арматури.

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