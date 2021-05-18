В запорожской школе школьницы отравились неизвестным веществом: снова "Синий кит"?

Что произошло

Как сообщили медики, в одной из школ Хортицкого района две девочки 2010 года рождения отравились неизвестным веществом прямо в учебном заведении.

Им стало плохо, поэтому учителя вызвали медиков.

"На месте происшествия работали одна фельдшерская и одна врачебная бригады. После оказания медицинской помощи пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Чем именно отравились школьницы - пока неизвестно. Также врачи не сообщают, в каком состоянии находятся сейчас 11-летние девочки.

"Синий кит"?

Тем временем пользователи сети не исключают, что школьницы могли стать жертвами так называемого "Синего кита" - игры, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства или нанесение себе тяжелых физических увечий.

Добавим, что в результате этой "игры" получили травмы или умерли за последнее время довольно много юных украинцев.