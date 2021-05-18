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В запорожской школе школьницы отравились неизвестным веществом: снова "Синий кит"?

Автор: Styler

В Запорожье двум школьницам стало плохо из-за отравления неизвестным веществом. Педагоги вызвали скорую и девушек доставили в больницу.

Об этом сообщают на Facebook-странице Запорожского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф.

Что произошло

Как сообщили медики, в одной из школ Хортицкого района две девочки 2010 года рождения отравились неизвестным веществом прямо в учебном заведении.

Им стало плохо, поэтому учителя вызвали медиков.

"На месте происшествия работали одна фельдшерская и одна врачебная бригады. После оказания медицинской помощи пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Чем именно отравились школьницы - пока неизвестно. Также врачи не сообщают, в каком состоянии находятся сейчас 11-летние девочки.

"Синий кит"?

Тем временем пользователи сети не исключают, что школьницы могли стать жертвами так называемого "Синего кита" - игры, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства или нанесение себе тяжелых физических увечий.

Добавим, что в результате этой "игры" получили травмы или умерли за последнее время довольно много юных украинцев.

Как сообщали ранее, ученик 8-го класса попал в реанимацию в Днепре с сильным алкогольным отравлением и порезами на руках.

А также мы рассказывали о том, что под Одессой 6-летний мальчик отравился водкой на кладбище. Ребенка без сознания обнаружили случайные прохожие.

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Новости Украины Запорожская областьотравлениешкольницы