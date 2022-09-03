Запорізький партизан підірвав себе разом з окупантами: якими були його останні слова
У Запоріжжі партизан підірвав себе разом з російськими окупантами.
Про подвиг чоловіка повідомляється в одному з місцевих пабліків.
Деталі події
Подія сталася 1 вересня. Максим Махринов підірвав гранатою себе разом з двома окупантами при виході з під'їзду власного будинку в Токмаку.
Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями в коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів. Максим дійсно партизанив, допомагаючи визволенню рідного міста.
Відзначається, що разом з героєм загинули два росіянина.
Останніми словами Максима були "Слава Україні!".
Максим Махринов народився в Запоріжжі, йому було 38 років.
Максим Махринов загинув за Україну (фото: instagram.com/hyevoezp)
Нагадаємо, що партизани ліквідували ще кілька окупантів у Мелітополі.
Також повідомлялося, що партизани пошкодили залізницю в окупованій Луганській області.