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Запорізький партизан підірвав себе разом з окупантами: якими були його останні слова

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Запоріжжя, Субота 03 вересня 2022 12:48
Запорізький партизан підірвав себе разом з окупантами: якими були його останні слова У Запоріжжі партизан приніс своє життя в жертву (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі партизан підірвав себе разом з російськими окупантами.

Про подвиг чоловіка повідомляється в одному з місцевих пабліків.

Деталі події

Подія сталася 1 вересня. Максим Махринов підірвав гранатою себе разом з двома окупантами при виході з під'їзду власного будинку в Токмаку.

Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями в коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів. Максим дійсно партизанив, допомагаючи визволенню рідного міста.

Відзначається, що разом з героєм загинули два росіянина.

Останніми словами Максима були "Слава Україні!".

Максим Махринов народився в Запоріжжі, йому було 38 років.

Запорізький партизан підірвав себе разом з окупантами: якими були його останні словаМаксим Махринов загинув за Україну (фото: instagram.com/hyevoezp)

Нагадаємо, що партизани ліквідували ще кілька окупантів у Мелітополі.

Також повідомлялося, що партизани пошкодили залізницю в окупованій Луганській області.

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Запоріжжя
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