Запорізький партизан підірвав себе разом з окупантами: якими були його останні слова

У Запоріжжі партизан підірвав себе разом з російськими окупантами.

Про подвиг чоловіка повідомляється в одному з місцевих пабліків.

Деталі події

Подія сталася 1 вересня. Максим Махринов підірвав гранатою себе разом з двома окупантами при виході з під'їзду власного будинку в Токмаку.

Росіяни прийшли до нього зі звинуваченнями в коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів. Максим дійсно партизанив, допомагаючи визволенню рідного міста.

Відзначається, що разом з героєм загинули два росіянина.

Останніми словами Максима були "Слава Україні!".

Максим Махринов народився в Запоріжжі, йому було 38 років.

Максим Махринов загинув за Україну (фото: instagram.com/hyevoezp)