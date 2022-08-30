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Партизани ліквідували ще кілька окупантів у Мелітополі

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Мелітополь, Вівторок 30 серпня 2022 09:16
Партизани ліквідували ще кілька окупантів у Мелітополі Фото: партизани ліквідували ще кілька окупантів у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Український рух опору ліквідував чергову групу російських окупантів у Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.

"Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки жарко у всіх сенсах. У свою чергу рух опору їм про це філігранно нагадує майже кожен день. Поки відомо про знищення ряду мелітопольських окупантів, які вирішили подивитися, як палає БК в Михайлівці", - розповів він.

Нагадаємо, вчора ближче до вечора у Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи. Пізніше мер міста підтвердив вибухи в районі Північного виїзду з міста.

Також ще один вибух у Мелітополі стався близько 22:00.

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