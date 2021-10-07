Під Запоріжжям швидкі привозять хворих до госпіталю кожні 10 хвилин: "бачила таке тільки по телевізору"

Так, жінка доправила до місцевої лікарні свою маму, у якої діагностували коронавірус. Зокрема, вона зазначила, що кожні 10 хвилин швидка підвозить хворих до лікарні.

"Сьогодні оформлювала маму в інфекційну лікарню. Швидка підвозить нових пацієнтів кожні 10 хвилин. Жах. Місць не вистачає. Медперсонал працює на знос. Хворі лежать навіть у коридорі! Усім потрібен кисень. Таку картину бачила тільки по телевізору! Бережіть себе", - каже жінка.

Скільки випадків коронавірусу в місті

На сайті Мелітопольської міської ради повідомили скільки випадків коронавірусу виявили у місті.

"Станом на 6 жовтня 2021 року всього в місті Мелітополі зареєстровано 9 525 підтверджених випадків COVID-19 серед містян, з них 417 дітей", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в інфекційному госпіталі знаходяться 277 пацієнтів з Мелітополя та прилеглих районів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря перебувають 1 690 захворілих мелітопольців, з них 117 дітей.

Також виявили один летальний випадок - померлий мав супутні захворювання серцево-судинної системи, хронічну хворобу легень.