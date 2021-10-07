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Під Запоріжжям швидкі привозять хворих до госпіталю кожні 10 хвилин: "бачила таке тільки по телевізору"

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Мелітополь, Четвер 07 жовтня 2021 14:58
Під Запоріжжям швидкі привозять хворих до госпіталю кожні 10 хвилин: "бачила таке тільки по телевізору" У Мелітополі зросла кількість випадків коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області через сплеск захворюваності на коронавірус переповнений COVID-19 госпіталь. Лікарні заповнені, а пацієнти лежать навіть у коридорах.

Про це розповіла Катерина Мельничук у Facebook.

Так, жінка доправила до місцевої лікарні свою маму, у якої діагностували коронавірус. Зокрема, вона зазначила, що кожні 10 хвилин швидка підвозить хворих до лікарні.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі пацієнтка з двома дітьми втекла з COVID-лікарні.

Також ми писали, що вчені виявили новий симптом COVID, який нагадує обмороження ніг.

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