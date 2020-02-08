Під Запоріжжям авто знесло коляску з немовлям: нові подробиці і відео

Під Запоріжжям авто збило дитячий візок (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Запорізькій області п'яний водій збив на зебрі коляску з дитиною

Автомобіль збив коляску з дитиною на пішохідному переході в Енергодарі Запорізької області. Жахлива ДТП сталася вдень у п'ятницю, 7 лютого. Про подію повідомила прес-служба Національної поліції області.

Відомо, що близько 12:00 34-річна жінка з коляскою-люлькою переходила дорогу по нерегульованому пішохідному по проспекту Енергетиків. Раптово на неї вилетів "ЗАЗ", через що чого коляска відлетіла на кілька метрів.

Тримісячного хлопчика доставили в лікарню, на даний момент відомо, що його життю нічого не загрожує. Мама дитини травм, принаймні фізичних, не отримала.

Під Запоріжжям авто збило дитячий візок з дитиною (фото: en-media.tv)

Водія затримали, як виявилося, він був за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння. У крові 48-річного чоловіка виявили 1,85 проміле алкоголю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Під Запоріжжям авто збило дитячий візок з дитиною (фото: en-media.tv)

Пізніше в місцевих групах в соцмережах з'явилося відео з ДТП, яке можна подивитися за посиланням. На запису з реєстратора видно, що жінка з коляскою майже встигла дійти до кінця дороги, коли на неї на великій швидкості налетіло авто. В результаті чого коляска підлетіла в повітря. Судячи з усього, малюк був надійно зафіксований в дитячому транспорті, завдяки чому не вилетів і не впав на дорогу.