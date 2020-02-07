У Києві дитина померла під час процедури в лікарні: нові подробиці трагедії

У лікарні Києва дитина померла під час процедури (колаж: РБК-Україна)

У Києві дитина померла в лікарні, коли в її стравохід вводили зонд

У лікарні Києва на прийомі у лікаря померла дитина. Дворічного Максима привезли у дитячий заклад на вулиці Богатирській (Дитяча клінічна лікарня №1), де під час проведення гастроскопії 5 лютого хлопчику стало погано і він помер. У поліції розповіли про подробиці страшної трагедії.

Попередньо повідомляється, що хлопчик загинув від розриву глотки і стравоходу. Його привезли в лікарню після того, як він подавився пластиковою деталлю від іграшки. Зараз тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

Максима привезли в лікарню ввечері 4 лютого з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу і чужорідне тіло в стравоході. Але вранці стан дитини погіршився.

Коли хлопчикові проводили гастроскопію (в стравохід ввели зонд), у нього зупинилося серце прямо на руках у батька, який тримав сина під час процедури. Лікарі намагалися проводити реанімацію, але малюк помер.

Батьки звинувачують медиків у недбалості. Але лікарі відмовляються коментувати ситуацію. Поки що не зрозуміло, через що стався розрив глотки - введення зонда або проковтнуту іграшку. Адже, за словами батьків, з першої спроби зонд ввести не вдалося, але лікар наполіг на проведенні процедури.

Правоохоронці у лікарні, допитали завідувача реанімаційним відділенням, лікаря і батька хлопчика. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 "Неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником, яке спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому". Якщо помилка медиків буде доведена, винуватцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

У лікарні Києва дитина померла під час процедури в лікарні (відео: YouTube/ТСН)