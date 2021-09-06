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Під Запоріжжям над іноземцем, що розбещував дитину, хочуть влаштувати самосуд

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Запоріжжя, Понеділок 06 вересня 2021 16:09
Під Запоріжжям над іноземцем, що розбещував дитину, хочуть влаштувати самосуд Під Запоріжжям хочуть влаштувати самосуд над педофілом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запорізькій поліція затримала іноземця, якого підозрюють у розбещуванні дитини. Небайдужі жителі хочуть влаштувати над ним самосуд.

Про це повідомляє ТСН.

Як все сталося

НП сталася в місті Вільнянськ Запорізького району. У поліцію звернулася жінка, яка заявила, що 62-річний співмешканець її матері стосувався інтимних місць 7-річної дівчинки. Водночас сам інцидент нібито стався ще "18 або 19 серпня".

На місце події згодом прибуло керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група, А також ювенальна превенція.

У Нацполіції області розповіли, що жінка повідомила, що 18 або 19 серпня співмешканець її матері — громадянин Республіки Куба вчинив розпусні дії щодо її малолітньої дочки.

Тепер призначено проведення судово-медичної та психолого-психіатричної експертизи. За її результатами буде вирішуватися питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

До речі, в селищі, де живе чоловік, місцеві мешканці готові влаштувати над ним самосуд. На його будинку написали матюки.

Скільки "світить" педофілу

За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ("розбещення неповнолітніх") КК України. Якщо провину іноземця доведуть - йому загрожує до 8 років ув'язнення у в'язниці.

Як ми раніше писали, в дитячій поліклініці Києва на дитину накинувся педофіл.

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