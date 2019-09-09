У Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки: хлопці знімали на відео

У Запоріжжі в парку "Дубовка" жорстоко побилися дівчатка-підлітки. Вони лаялися матом, били одна одну ногами, хапали за волосся, а їх однолітки-хлопці все це знімали на камери мобільних телефонів, замість того, щоб допомогти. Відео опубліковане на Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Причину такої поведінки школярок не повідомляють. Можливо, вони були під дією алкоголю чи наркотиків.

Відео: Бійка дівчаток (YouTube/Actual News)

В коментарях українці висловили обурення такою поведінкою дівчат, адже вони майбутні матері і так вести себе неприпустимо.

Це майбутні матері. Яких дітей вони здатні виховати? І це майбутнє України. А у нас все міняють міністрів освіти, культури, молоді і спорту. Ось воно, майбутнє нашої країни.

Милі дівчата! Бережіть здоров'я... дотримуйтеся принципу - "дай дорогу дурневі".

Винні не дівчата, а ці сци...и, які знімають це, коли два проти одного! І вони нічого не зробили, щоб це відразу ж зупинити! Малолітні моральні уроди!!!!

Д*білок в колонію!.

Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, київського школяра, який знущався над іншим, покарали за буллінг і призначили покарання у вигляді роки умовно, а батькам доведеться сплатити штраф 100 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що в Києві у школі стався скандал через загиблого учня.