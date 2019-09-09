В Запорожье жестоко подрались девочки-подростки: мальчики снимали на видео

Девочки ругались матом и били друг друга ногами
В Запорожье в парке "Дубовка" жестоко подрались девочки-тинейджеры. Они ругались матом, били друг друга ногами, хватали за волосы, а их сверстники-мальчики все это снимали на камеры мобильных телефонов, вместо того, чтобы помочь. Видео опубликовано на Telegram-канале "Это Запорожье".
Причину такого поведения школьниц не сообщают. Возможно, они были под действием алкоголя и наркотиков.
Видео: Драка девочек (YouTube/Actual News)
В комментариях украинцы высказали негодование таким поведением девочек, так как они будущие матери и так вести себя недопустимо.
Как мы ранее писали, киевского школьника, который издевался над другим, наказали за буллинг и назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф 100 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что в Киеве в школе произошел скандал из-за погибшего ученика.