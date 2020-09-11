У Запоріжжі винесли суворий вердикт "підпалювачу нареченої" (відео)

У Запоріжжі засудили Віталія Чайковського (ілюстративне фото: pixabay)

Чоловік, що облив бензином і підпалив свою наречену в Запоріжжі, понесе суворе покарання

Віталій Чайковський із Запоріжжя, який облив бензином і підпалив свою наречену Анастасію Ковальову, отримав 15 років за ґратами. Трагедія сталася 2 липня 2019-го під вікнами багатоповерхівки в селищі Бобурки під Запоріжжям. 22-річна дівчина отримала 90% опіків, але ще близько тижня боролася за життя.

Злочинець був морально внутрішньо і зовні готовий до такого суворого вердикту, йдеться в сюжеті ТСН. Протягом усього процесу 29-річний чоловік сидів мовчки, не висловлював емоцій, а коли оголосили вердикт, навіть не поворухнувся.

Крім суворого вироку підсудному доведеться заплатити 1 мільйон гривень моральних збитків родині загиблої дівчини, а також 200 тисяч за її лікування.

В ту страшну ніч між закоханими виникла сварка на тлі ревнощів, Віталій облив Настю бензином і підпалив на очах в очевидців.

На суді Чайковський відмовився спілкуватися з журналістами, як, втім, і його адвокат. Мами Насті Христини Ковальової на суді також не було. Вона зараз за кордоном на заробітках.

У Запоріжжі винесли вердикт Віталію Чайковському (відео: YouTube/ТСН)

Відзначимо, що раніше на суді чоловік визнавав свою провину, але запевняв, що це сталося через необережність. Але така стаття передбачає від 3 до 5 років. Його ж визнали винним в умисному вбивстві.

Понад рік тому Віталій поводився в суді по-іншому. Він плакав, просив пробачення і запевняв, що все сталося випадково, а горіли вони обидва.

"Не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим зміцнити ці стосунки. Вона поруч стояла зі мною. Дістав сигарету і прикурював. Ми спалахнули удвох. Зняв футболку, допомагав гасити її", - розповідав тоді Чайковський.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі жінка спалила себе на території храму.