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У Запоріжжі жінка спалила себе на території храму: подробиці

Запоріжжя, Вівторок 04 серпня 2020 12:45
У Запоріжжі жінка спалила себе на території храму: подробиці
У Запоріжжі жінка спалила себе на території церкви (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Запоріжжі на території храму знайшли обгоріле тіло жінки

У Запоріжжі жінка вчинила акт самоспалення на території римсько-католицького храму. Надзвичайна подія трапилася сьогодні, 4 липня, о 04:05.

У пресслужбі поліції підтвердили НП. Особа жінки поки що невідома, як і мотиви такого страшного вчинку.

Але попередньо встановлено, що жінка облила себе горючою речовиною і підпалила. Місцеві ЗМІ повідомляють, що самоспалення сталося на території Собору Бога Отця Милосердного, що по вулиці Заводській, 21-А.

Також з'явилися і фото з місця події. Знімки можна переглянути за посиланням. Фото 18+.

"Особа загиблої встановлюється і обставини події теж. Відомо, що жінка була на території храму одна, облила себе легко горючою речовиною і підпалила", - повідомляє ТСН.

Зараз на місці працюють правоохоронці. Вони з'ясовують, що спонукало жінку вчинити самогубство.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області дівчинка-підліток покінчила з собою через суворих батьків.

Також ми писали, що під Полтавою головна медсестра лікарні скоїла суїцид через COVID-19.

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