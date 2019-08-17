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У Запоріжжі п'яний боксер жорстоко побив пару перед весіллям (відео)

STYLERЖиття    17.08.2019 - 17:29
У Запоріжжі п'яний боксер жорстоко побив пару перед весіллям (відео)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пара молодих людей зробила колишньому спортсмену зауваження

У Запоріжжі в ніч на 17 серпня стався кричущий інцидент. Колишній боксер Євген Скрипніков побив молоду пару за те, що вони йому зробили зауваження. Інцидент стався на вулиці Аваліані, 9 у Шевченківському районі. Про це повідомляється на новинному ресурсі Запоріжжя в Instagram.

Екс-спортсмен перебував на вулиці пізно вночі і розпивав зі своєю дівчиною спиртні напої, при цьому голосно лаючисьз матюками. Хлопець з дівчиною, у яких завтра повинно було бути весілля, зробили йому зауваження і попросили бути тихше. Агресивний боксер не просто не вгамувався, але накинувся на хлопців з усією люттю.

У коментарях до відео очевидець ПП повідомив деякі деталі. Як виявилося, поліція відпустила екс-боксера, до того ж дала йому гроші на таксі.

"Додатково до цієї ситуації: Я живу на цій вулиці, і сам бачив цю ситуацію. Його забрала поліція, але через те, що у того хто бив, є знайомі з поліції, які відпустили його, так ще й дали 500грн на таксі. + у тих кого побили після цього все пропало 200грн і ключі від будинку, швидше за все той, хто бив, забрав гроші і ключі",- повідомив свідок ПП.

Також користувачі відзначили, що в наш час небезпечно робити зауваження "п'яному бидлу".

"Ситуація кричуща, але є одне "але". Роблячи зауваження п'яному бидлу, потрібно бути готовим до бійки, через те, що вона 90% станеться. Не впевнений у своїх силах - просто виклич поліцію, та і якщо впевнений теж просто виклич поліцію, інакше приїдуть вони вже за тобою", - написав користувач.

Як ми раніше писали, п'яні підлітки побили бездомного в Запоріжжі: спливли нові подробиці інциденту.

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