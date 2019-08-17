В Запорожье пьяный боксер зверски избил пару перед свадьбой (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пара молодых людей сделала бывшему спортсмену замечание

В Запорожье в ночь на 17 августа произошел вопиющий инцидент. Бывший боксер Евгений Скрипников избил молодую пару за то, что они ему сделали замечание. Инцидент произошел на улице Авалиани, 9 в Шевченковском районе. Об этом сообщается на новостном ресурсе Запорожья в Instagram.

Экс-спортсмен находился на улице поздно ночью и распивал со своей девушкой спиртные напитки, при этом громко ругаясь и крича. Парень с девушкой, у которых завтра должна была быть свадьба, сделали ему замечание и попросили быть потише. Агрессивный боксер не просто не угомонился, но накинулся на молодых ребят со всей свирепостью.

В комментариях к видео очевидец ЧП сообщил некоторые детали. Как оказалось, полиция отпустила экс-боксера, к тому же дала ему деньги на такси.

"Дополнительно к этой ситуации: Я живу на этой улице, и видел сам эту ситуацию. Его забрала полиция, но так как у того кто избивал, есть знакомые с полиции, которые отпустили его, так еще и дали 500грн на такси. + у тех кого избили после этого всего пропало 200грн и ключи от дома, скорее всего тот кто избивал, забрал деньги и ключи",- сообщил свидетель ЧП.

Также пользователи отметили, что в наше время опасно делать замечания "пьяному быдлу".

"Ситуация вопиющая, но есть одно "но". Делая замечания пьяному быдлу, нужно быть готовым к драке, так как она 90% случится. Не уверен в своих силах - просто вызови полицию, да и если уверен тоже просто вызови полицию, иначе приедут они уже за тобой", - написал пользователь.

Как мы ранее писали, пьяные подростки избили бездомного в Запорожье: всплыли новые детали инцидента.

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