П'яні підлітки побили бездомного в Запоріжжі: спливли нові подробиці інциденту

Підлітки побили бездомних в Запоріжжі (Колаж РБК-Україна)

Місцевий активіст поспілкувався з постраждалими і з підлітками

Одного з підлітків, який брав участь в побиття бездомного в Запоріжжі, змусили покаятися у скоєному і вибачитися перед потерпілим. Про це розповів запорізький активіст Андрій Лукін і опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Він розповів, що провів розслідування щодо побиття бездомного, знайшов підлітка, який брав участь у розправі і потерпілого.

Також він поспілкувався з іншими бездомними, які були свідками жорсткої розправи підлітків. На кадрах відео можна побачити, як живуть бездомні на Бабурці і почути, що ж насправді сталося в той день.

"Наше розслідування про нашумілу безмежну ситуацію з побиттям бездомних людей! Мені вдалося, за допомогою небайдужих людей, вийти на одного з учасників побиття бездомних людей, і я після довгої переписки отримав згоду на зустріч з ним, і одразу відправився за адресою проспект Ювілейний (район Бабурка), щоб провести розслідування і опитати потерпілих і безпосередньо учасника події", - написав активіст.

Багато користувачів підтримали активіста і висловили схвалення його дій. Проте знайшлися і ті, хто негативно почав висловлюватися про бездомних і вказав, що вибачатися там було не перед ким.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі нетверезі підлітки накинулися на бездомних і почали бити ногами по голові. Відео знущань потрапило в мережу, і учасники інциденту були упізнані. Крім того, справою зайнялася місцева поліція.

А також розповідали про те, що у Харкові дільничний поліцейський побив пенсіонера в трамваї за те, що той ввічливо попросив поступитися йому місце.