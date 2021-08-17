ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Черкащині посеред вулиці викрали шестирічного хлопчика

Новость на русском →
Черкаська область, Вівторок 17 серпня 2021 17:05
На Черкащині посеред вулиці викрали шестирічного хлопчика фото: до викрадення може бути причетний батько хлопчика (patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У селі Слобода Черкаської області чоловік викрав 6-річну дитину. До викрадення хлопчика може бути причетний його батько.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

Повідомляється, що в понеділок, 16 серпня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика.

"Коли хлопчик грав на вулиці, до нього під'їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопця в салон і поїхав в невідомому напрямку", - повідомили в поліції.

Рідні заявили, що до викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Правоохоронці встановлюють місцезнаходження чоловіка та дитини.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкасская область Розслідування
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі