У Запоріжжі обвалився балкон на 4 поверсі будинку: загинув 36-річний чоловік (фото)

У Запоріжжі обвалився балкон у будівлі на четвертому поверсі, на якому в момент НП знаходився чоловік. В результаті події громадянин загинув.

Про це 30 листопада передали в прес-службі ДСНС у Запорізькій області.

Трагічний інцидент стався сьогодні на вулиці Олександрівській близько обіду.

Зазначається, що будівля, де сталося обвалення, не експлуатувалася.

36-річний чоловік, який впав з балконом з четвертого поверху, був затиснутий уламками бетонної конструкції.

Рятувальники, які прибули на місце, деблокували потерпілого. До роботи було залучено 3 одиниці техніки ДСНС та 15 чоловік особового складу.

Після того як нещасного дістали з-під уламків, його передали лікарям.

У Запоріжжі в будівлі обвалився балкон, на якому знаходився чоловік (фото: zp.dsns.gov.ua)

На жаль, отримані ним травми виявилися несумісними з життям, і житель Запоріжжя помер у кареті "швидкої допомоги".

Причини та обставини трагічної НП з'ясовуються. Правоохоронці проводять розслідування.

Обвалення балкона в Запоріжжі призвело до загибелі 36-річного чоловіка (фото: zp.dsns.gov.ua)