У Запоріжжі обвалився балкон на 4 поверсі будинку: загинув 36-річний чоловік (фото)
У Запоріжжі обвалився балкон у будівлі на четвертому поверсі, на якому в момент НП знаходився чоловік. В результаті події громадянин загинув.
Про це 30 листопада передали в прес-службі ДСНС у Запорізькій області.
Трагічний інцидент стався сьогодні на вулиці Олександрівській близько обіду.
Зазначається, що будівля, де сталося обвалення, не експлуатувалася.
36-річний чоловік, який впав з балконом з четвертого поверху, був затиснутий уламками бетонної конструкції.
Рятувальники, які прибули на місце, деблокували потерпілого. До роботи було залучено 3 одиниці техніки ДСНС та 15 чоловік особового складу.
Після того як нещасного дістали з-під уламків, його передали лікарям.
У Запоріжжі в будівлі обвалився балкон, на якому знаходився чоловік (фото: zp.dsns.gov.ua)
На жаль, отримані ним травми виявилися несумісними з життям, і житель Запоріжжя помер у кареті "швидкої допомоги".
Причини та обставини трагічної НП з'ясовуються. Правоохоронці проводять розслідування.
Обвалення балкона в Запоріжжі призвело до загибелі 36-річного чоловіка (фото: zp.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в жовтні в Луцьку шматок балкона ледь не пробив голову перехожому.
Також ми писали, що перед цією весною у центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим.