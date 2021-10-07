У Луцьку шматок балкону ледь не пробив голову перехожому: звук падіння був страшним
У Луцьку шматок штукатурки від балкона ледь не проломив голову чоловікові, який проходив поруч. На щастя, шмат каменю приземлився біля ніг городянина.
Про це сам Костянтин Мартинов повідомив на своїй Facebook-сторінці.
"Рухаючись по тротуару голову піднімали колись вгору? Та ні, я знаю. Сам такий. А ось практика показує, що даремно! Прилетів сьогодні під ноги шматок штукатурки, грамів на 150. Уламки розлетілися в радіусі метрів 5-6 метрів", - повідомив Костянтин.
За його словами, звук від падіння штукатурки був дуже сильний.
"Звук падіння був приголомшливий, ймовірно таки з останнього поверху летіло. Якщо не помиляюся, враховуючи висоту поверхів той уламок рухався орієнтовно зі швидкістю 15 м/с, приблизно 54 км/ч. Ну і прилітає вам таке щастя вагою 150 гр і швидкістю 54 км/год. М..так, неприємненько", - описав ситуацію чоловік.
Костянтин не полінувався і пройшовся вздовж проспекту Свободи і подивився на стан балконів. За його словами, це просто суцільний жах, а на деяких з них ледь тримаються шматки бетону.
"Висновок: рухаючись проспектом Свободи, не забувайте дивитися вгору, а краще триматися подалі від тих" сталінок", і не сідайте на літні майданчики під будівлями, якщо там немає зверху хоча б тенту", - резюмував лучанин.
У Луцьку з балкона впав шматок каменю (фото: facebook.com/kind.kelpy)
Як ми раніше писали, в Дніпрі мешканці багатоповерхівки встановили балкон, який нагадує труну.