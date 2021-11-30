В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)
В Запорожье обвалился балкон в здании на четвертом этаже, на котором в момент ЧП находился мужчина. В результате происшествия гражданин погиб.
Об этом 30 ноября передали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.
Трагический инцидент произошел сегодня на улице Александровской около обеда.
Отмечается, что здание, где произошло обрушение, не эксплуатировалось.
Упавший с балконом с четвертого этажа 36-летний мужчина был зажат обломками бетонной конструкции.
Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. К работе были привлечены 3 единицы техники ГСЧС и 15 человек личного состава.
После того как несчастного достали из-под обломков, его передали врачам.
В Запорожье в здании обрушился балкон, на котором находился мужчина (фото: zp.dsns.gov.ua)
К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью, и житель Запорожья скончался в карете "скорой помощи".
Причины и обстоятельства трагического ЧП выясняются. Правоохранители проводят расследование.
Обрушение балкона в Запорожье привело к гибели 36-летнего мужчины (фото: zp.dsns.gov.ua)
Напомним, ранее в октябре в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему.
Также мы писали, что перед этим весной в центре Киева рухнула часть балкона под ноги прохожим.