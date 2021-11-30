ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)

Новина українською →
Запорожье, Вторник 30 ноября 2021 18:56
В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото) Фото: в Запорожье погиб мужчина из-за обрушения балкона (zp.dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье обвалился балкон в здании на четвертом этаже, на котором в момент ЧП находился мужчина. В результате происшествия гражданин погиб.

Об этом 30 ноября передали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Трагический инцидент произошел сегодня на улице Александровской около обеда.

Отмечается, что здание, где произошло обрушение, не эксплуатировалось.

Упавший с балконом с четвертого этажа 36-летний мужчина был зажат обломками бетонной конструкции.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. К работе были привлечены 3 единицы техники ГСЧС и 15 человек личного состава.

После того как несчастного достали из-под обломков, его передали врачам.

В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)

В Запорожье в здании обрушился балкон, на котором находился мужчина (фото: zp.dsns.gov.ua)

К сожалению, полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью, и житель Запорожья скончался в карете "скорой помощи".

Причины и обстоятельства трагического ЧП выясняются. Правоохранители проводят расследование.

В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)В Запорожье обвалился балкон на 4 этаже дома: погиб 36-летний мужчина (фото)

Обрушение балкона в Запорожье привело к гибели 36-летнего мужчины (фото: zp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в октябре в Луцке кусок балкона едва не пробил голову прохожему.

Также мы писали, что перед этим весной в центре Киева рухнула часть балкона под ноги прохожим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье ГСЧС
LITE
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов